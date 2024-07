La reprise mondiale, après la pandémie de COVID-19, est inégale et devient déséquilibrée. Les Perspectives économiques de l’OCDE, Volume 2021, Numéro 2, mettent en évidence les bienfaits continus de la vaccination et du soutien vigoureux des politiques publiques à l’économie mondiale, mais tout en mettant en garde contre les risques et les défis que soulèvent les contraintes affectant l’offre et la montée des tensions inflationnistes.

Cette édition comporte une évaluation générale de la situation macroéconomique et un chapitre résumant les évolutions et fournissant des projections par pays. Tous les pays membres de l’OCDE sont examinés ainsi que certaines économies partenaires.