La pandémie de COVID-19 continue de peser lourdement sur toutes les économies du monde. Les Perspectives économiques de l’OCDE, Volume 2021 Numéro 1 soulignent l’amélioration des perspectives de l’économie mondiale due aux campagnes de vaccination et au renforcement des mesures publiques de soutien, mais relèvent également que les progrès sont inégaux selon les pays et décrivent les principaux risques et enjeux liés au maintien et au renforcement de la reprise.

Cette édition comporte une évaluation générale de la situation macroéconomique et un chapitre résumant les évolutions et fournissant des projections par pays. Tous les pays membres de l’OCDE sont examinés, ainsi que certaines économies partenaires.