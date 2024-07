Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2020 Numéro 2

La pandémie de COVID-19 laissera de longues traces dans toutes les économies du monde, et les incertitudes qui entourent les perspectives économiques restent très élevées. La présente édition des Perspectives économiques de l’OCDE analyse les impacts de la pandémie du COVID-19 sur l’économie et propose un ensemble de projections concernant la production, l’emploi, les prix et balances des opérations courantes et budgétaires.

Cette édition comporte une évaluation générale de la situation macroéconomique, une série de notes de réflexion axées sur les défis politiques actuels liés à la pandémie de COVID-19 et un chapitre résumant les tendances économiques et fournissant des projections par pays. Tous les pays membres de l’OCDE y sont examinés, ainsi que certaines économies non membres.