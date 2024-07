Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2009 Numéro 2

Les Perspectives économiques de l’OCDE analysent la situation économique actuelle et examinent les politiques économiques à mettre en œuvre pour favoriser une reprise soutenue dans les pays membres. Cette édition présente des perspectives jusqu’à 2011 pour certaines économies non membres. En plus des thèmes traités régulièrement, cette édition des Perspectives comporte un chapitre spécial intitulé : « L’industrie automobile pendant et après la crise ». La publication examine les liens étroits qui existent entre le secteur automobile et les cycles conjoncturels en montrant combien ce secteur est touché par la crise et les perspectives de vente automobile.