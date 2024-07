Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2008 Numéro 2

L’édition de décembre 2008 des Perspectives économiques présente les premières analyses et projections depuis le début de la crise financière. Comme toujours, cette publication inclut une évaluation d’ensemble des évaluations par pays pour l’OCDE et les grandes économies non membres, accompagnée d’une annexe statistique très complète. Thème spécial : les réactions aux chocs de l’inflation.