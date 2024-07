Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2007 Numéro 1

Cette édition semestrielle des Perspectives économiques de l’OCDE examine les tendances économiques récentes ainsi que les prochaines perspectives économiques pour les pays membres et certaines grandes économies non membres de l’OCDE jusque fin 2008. L’annexe statistique complète est un outil utile pour l'analyse des comparaisons internationales économiques. Deux rapport spéciaux sont inclus, l’un sur la façon de tirer le meilleur parti de la mondialisation et l’autre sur la consolidation budgétaire.