Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2001 Numéro 2

Deux fois par an, les Perspectives économiques de l’OCDE analysent les tendances économiques majeures qui vont marquer les deux prochaines années. Pour chaque pays Membre sont détaillées les politiques économiques les plus à même de favoriser une croissance économique équilibrée et durable. Les principales économies non membres de l’OCDE en Asie de l’Est, en Europe centrale et orientale (notamment en Russie), et en Amérique du Sud, font également l’objet d’un examen attentif.

Au-delà des sujets traités dans chaque édition semestrielle, ce numéro aborde aussi les thèmes spéciaux suivants : les niveaux d'investissement et d'épargne nécessaires pour assurer la croissance, la libéralisation des marchés de produits et l'emploi, les motivations des jeunes et les adultes âgés pour investir dans l'éducation postobligatoire, et des mesures de soutien à l'agriculture sur les échanges et l'environnement.