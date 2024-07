Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2001 Numéro 1

Deux fois par an, les Perspectives économiques de l’OCDE analysent les tendances économiques majeures qui vont marquer les deux prochaines années. Pour chaque pays Membre sont détaillées les politiques économiques les plus à même de favoriser une croissance économique équilibrée et durable. Les principales économies non membres de l’OCDE en Asie de l’Est, en Europe centrale et orientale (notamment en Russie), et en Amérique du Sud, font également l’objet d’un examen attentif. Chaque édition de ces Perspectives offre un outil de suivi sans équivalent des évolutions économiques mondiales. Au-delà de ces sujets habituels, ce numéro 69 des Perspectives économiques de l’OCDE aborde les thèmes spéciaux suivants : - Quelle pression le vieillissement démographique exercera-t-il sur les budgets publics au cours des cinquante prochaines années ? Est-il urgent de réformer encore les programmes de dépenses liées à l'âge ? - Quelle part de la croissance de la productivité peut être attribuée à l’entrée sur le marché de nouvelles entreprises dynamiques, à la sortie d’entreprises à faible productivité ou à des améliorations de l’efficience dans les entreprises existantes ? L’importance de ces facteurs varie-t-elle selon les secteurs et les pays ? - Comment peut-on améliorer l’efficacité-coût des politiques environnementales ? L’utilisation des écotaxes et des permis de pollution négociables peut-elle être élargie ? - Quels sont, aujourd’hui, les principaux enjeux de la politique fiscale ? Comment concevoir la fiscalité de manière à ne pas favoriser certains choix économiques ?