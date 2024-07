Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 1999 Numéro 1

Les Perspectives économiques de l’OCDE analysent deux fois par an les principales tendances économiques qui vont marquer les deux prochaines années. Pour chaque pays Membre, elles détaillent les mesures de politique économique qui devraient être adoptées au cours des années à venir. Font également l’objet d'un examen attentif les développements récents et à venir dans certaines économies non membres de l’OCDE en Asie de l’Est, en Europe centrale et orientale, notamment la Russie, et en Amérique du Sud.

En plus de ces thèmes habituels, ce numéro 65 aborde : les meilleures politiques pour améliorer la situation sur le marché du travail, la façon la plus efficace de s’attaquer au problème du changement climatique, les épisodes récents d’instabilité des flux de capitaux, les déséquilibres de balances courantes, protectionnisme, et les évolutions relatives à l’ouverture des marchés ?