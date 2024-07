Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 1998 Numéro 2

Les Perspectives économiques de L’OCDE analysent deux fois par an les principales tendances économiques qui vont marquer les deux prochaines années. Pour chaque pays Membre, elles détaillent les mesures de politique économique qui devraient être adoptées au cours des années à venir. Font également l’objet d’un examen attentif les développements récents et à venir dans certains pays non membres de l’OCDE en Asie de l’Est, en Europe centrale et orientale et en Amérique du Sud.



En plus de ces thèmes habituels, ce numéro 64 aborde les questions suivantes : Quels risques négatifs pèsent aujourd’hui sur l’économie mondiale? Quelles questions de fond la crise dans les marchés émergents soulève-t-elle? A quels défis les gouvernements de la zone euro seront-ils confrontés en matière de politique macroéconomique? Quelles conséquences auront les évolutions récentes des marchés boursiers ? Qui sont les personnes affectées par la pauvreté de longue durée ? et Comment peut-on mieux identifier les personnes à risque pour développer des politiques efficaces qui les aident à sortir de la pauvreté ?