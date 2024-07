Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 1998 Numéro 1

Quelles sont les principales tendances de l’économie dans la zone OCDE pour les deux prochaines années? Quelles mesures de politique économique les pays Membres devraient-ils adopter au cours des années à venir? Quels sont les développements récents et à venir dans certains pays non membres de l’OCDE en Asie de l'Est, en Europe centrale et orientale et en Amérique du Sud?

En plus de ces thèmes habituels, ce numéro 63 aborde les questions suivantes : La crise asiatique, les enjeux de la politique fiscale, une mise en oeuvre de la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi, comment les systèmes de sécurité sociale influencent le départ à la retraite, les avantages potentiels des instruments économiques pour combattre le changement climatique, et la compétitivité internationale des pays de l’OCDE et les économies de marché émergentes.