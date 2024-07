Perspectives économiques de l'OCDE, Rapport intermédiaire mars 2009

Ces Perspectives économiques de l’OCDE intermédiaires analysent la crise actuelle et examinent les politiques économiques nécessaires pour assurer une reprise soutenue dans les pays membres. Elles couvrent la période allant jusqu’à la fin de 2010 et concernent aussi bien les pays membres de l’OCDE que les grandes économies non membres. Un chapitre spécial est plus particulièrement consacré à la politique budgétaire ; intitulé Efficacité et ampleur de la relance budgétaire, il répond aux deux questions suivantes : Comment les pays de l’OCDE ont modifié l’orientation de la politique budgétaire face à la crise et quelles sont les possibilités de mesures supplémentaires de relance budgétaire dans les pays de l’OCDE pour amortir la récession et appuyer la reprise.