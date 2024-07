Perspectives de l'acier de l'OCDE 1999

Cette publication annuelle fournit une analyse du marché mondial de l'acier. Elle présente les données statistiques les plus récentes et les perspectives à court terme de l'évolution du marché selon les régions, tout en examinant ses principales composantes -- consommation apparente, échanges et production -- ainsi que l'évolution de l'emploi dans l'industrie sidérurgique des pays de l'OCDE.

Les différentes crises qui sont survenues successivement en Asie de l’Est, puis en Russie et en Amérique latine ont entraîné en 1998 une baisse de la demande mondiale d’acier de 2.3 %. Pour l’ensemble de la zone OCDE, la forte croissance de la demande enregistrée en 1998 en Amérique du Nord et en Europe n’a pas suffi à enrayer les baisses importantes de consommation d’acier en Corée et au Japon, et il en est résulté une baisse de 0.6 % de la consommation apparente d’acier. La chute de la demande dans les pays asiatiques a entraîné une réorientation des exportations à destination de ces pays vers les marchés en croissance tant en Amérique qu’en Europe. De nombreux conflits commerciaux ont vu le jour car l’afflux d’acier et la chute des prix ont eu un impact important pour les producteurs de ces deux zones.

Pour l'année 1999, on peut estimer que les perturbations enregistrées en 1998 et l’important processus d’ajustement des stocks aura un impact négatif sur la consommation apparente d’acier mondiale qui devrait reculer de près de 2.9 %. A l'échelle de l’OCDE, les effets négatifs sur la demande d’acier seront plus importants et on s’attend à ce que cette dernière baisse d’environ 3.8 %. Les flux d’échanges de produits sidérurgiques devraient commencer à se normaliser, et la légère reprise des prix qui est attendue dans ce domaine devrait aller croissant au cours du deuxième semestre de l’année. Pour l’an 2000, on peut s’attendre à une reprise de la demande mondiale d’acier de l’ordre de 4 % ; et cette progression pourrait dépasser 3 % dans la zone OCDE.