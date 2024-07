Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2006

Cette douzième édition des Perspectives agricoles de l'OCDE - préparée pour la deuxième fois conjointement avec l’organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) des Nations unies - fournit une évaluation des perspectives des marchés agricoles qui s’appuie sur les projections à moyen terme, étendues jusqu’à l’horizon 2015, pour la production, la consommation, les échanges et les prix des principaux produits agricoles de la zone tempérée. Elles sont basées sur des hypothèses spécifiques de conditions macroéconomiques globales, de croissance de la population, de politiques agricoles nationales, de politiques commerciales, technologies de production ainsi que sur les conditions climatiques. Le rapport montre combien ces marchés sont influencés par les développements économiques et les politiques gouvernementales, et met en avant certains des principaux risques et incertitudes susceptibles d’infléchir les perspectives des marchés agricoles. Outre les pays de l’OCDE, les projections des marchés dans ce rapport couvrent un grand nombre d’autres pays et régions dont les grands pays agricoles tels que l’Inde, la Chine, le Brésil et la Russie ainsi que l’Argentine, l’Afrique du Sud et plusieurs pays moins avancés.