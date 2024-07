Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2004

Cette dixième édition des Perspectives agricoles de l’OCDE analyse la manière dont les forces mondiales et nationales façonnent les marchés agricoles à moyen terme (jusqu’en 2013). Elle met également l’accent sur certains des risques et incertitudes susceptibles d’infléchir les perspectives des marchés agricoles. Après avoir brossé un vaste panorama de la situation et décrit les hypothèses retenues, le rapport présente de façon détaillée les projections établies pour la production, la consommation, les échanges, les stocks et les prix des produits dans les pays de l’OCDE, ainsi qu’en Argentine, au Brésil, en Chine et en Russie.

L'ouvrage analyse les céréales, les oléagineux, le sucre, la viande et les produits laitiers. Les incidences à moyen terme sur les marchés de la réforme de la politique agricole commune de l’UE décidée en 2003, d’une part, et des enjeux de la politique agricole de l’Inde, ainsi que des perspectives des marchés agricoles pour ce pays, d’autre part, font l’objet de deux chapitres spéciaux.