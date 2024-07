Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2003

Cette neuvième édition des Perspectives agricoles de l’OCDE analyse la manière dont les forces mondiales et nationales façonnent les marchés agricoles à moyen terme. Cette édition fournit au lecteur des informations clés sur les tendances des marchés et les perspectives à moyen terme des principaux produits agricoles, y compris le sucre. Des tableaux présentent des projections détaillées jusqu’en 2008 pour la production, la consommation, les échanges, les stocks et les prix, dans les pays de l’OCDE, ainsi que certaines informations relatives à d’autres pays tels que la Chine, l’Argentine, la Fédération de Russie et le Brésil.