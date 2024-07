Panorama des régions de l'OCDE 2013

Cette cinquième édition du Panorama des régions de l'OCDE présente la contribution des régions et des villes à la croissance nationale et au bien-être des sociétés. Elle intègre les dernières données disponibles, région par région, en permettant d’examiner un large spectre de politiques et de tendances et d'identifier les régions les plus compétitives ou celles plus en retard dans leur pays. Le rapport couvre les 34 pays membres de l'OCDE et, si les données sont disponibles, l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, la Colombie, la Fédération de Russie et l’Inde.

Les nouveautés de cette édition:

• Des indicateurs qui permettent d‘identifier comment peut être renforcée la contribution des régions au développement national et au bien-être

• Un chapitre spécial portant sur le rôle des zones métropolitaines de l'OCDE dans le développement de leur pays

• Les tendances récentes de l'investissement public, des revenus et de la dette des administrations infranationales