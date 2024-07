Panorama des régions de l'OCDE 2007

Entre 1998 et 2003, dans la plupart des pays, plus de la moitié des créations totales d’emplois se sont concentrées dans à peine 10 % des régions. Autrement dit, la croissance nationale tend à être stimulée par le dynamisme d’un petit nombre de régions. Les responsables politiques ont donc besoin d’informations statistiques fiables sur ce qui fait la compétitivité des régions. Mais ces informations ne sont pas toujours disponibles, les données infranationales sont limitées et les indicateurs régionaux sont difficiles à comparer d’un pays à l’autre. Le Panorama des régions vise à combler cette lacune en analysant et en comparant les principaux profils territoriaux et les grandes tendances régionales que l’on peut observer dans les divers pays de l’OCDE. Cet ouvrage évalue l’impact des régions sur la croissance nationale. Il identifie les ressources inutilisées qui peuvent être mobilisées pour améliorer la compétitivité régionale. Il prend aussi en compte des facteurs plus intangibles qui peuvent faire la différence, et montre comment les régions rivalisent sur le plan du bien-être qu’elles peuvent offrir (accès à l’enseignement supérieur, services de santé, sécurité, etc.). Enfin, le Panorama des régions présente sous une forme claire et facile d’accès plus de 30 indicateurs, illustrés chacun par des graphiques et des cartes. Un lien dynamique (StatLink) dirige le lecteur, pour chaque tableau et chaque carte, vers une page web où les données correspondantes sont disponibles en format Excel®.