Panorama des régions de l'OCDE 2009

Seulement 10 % des régions de l’OCDE assuraient un bon tiers de l’ensemble de la production économique des pays membres en 2005 et les performances des économies régionales tout comme l’efficacité des politiques régionales n’auront jamais été aussi significatives. Ce Panorama des régions de l'OCDE permet d’apprécier en un coup d’œil la compétitivité et les performances des régions en s'appuyant sur des données infranationales comparables qui sont illustrées par des graphiques et des cartes. L'ouvrage met en évidence les nouveaux moyens qui s’offrent aux régions pour mieux tirer parti des atouts locaux, mobiliser des ressources et nouer des liens avec d’autres régions. En mesurant des paramètres comme les niveaux d’instruction, les possibilités d’emploi et l’intensité des activités fondées sur la connaissance, cet ouvrage donne un aperçu statistique de la qualité de la vie – et des améliorations possibles – dans les différentes régions de la zone OCDE.

Cette troisième édition présente les dernières données et tendances comparables pour les régions de l’OCDE, en donnant une place particulière à la dimension spatiale de l’innovation. Elle s’appuie sur la base de données régionales de l'OCDE, qui constitue l’ensemble le plus complet de statistiques infranationales, permettant des comparaisons entre pays sur des données comme la démographie, les performances de l’économie et du marché du travail, l’éducation, la santé, les résultats environnementaux et les activités fondées sur la connaissance. Un lien dynamique (StatLink) dirige le lecteur, pour chaque graphique et carte, vers une page web où les données correspondantes sont disponibles en format Excel®.