Panorama des régions de l'OCDE 2011

Cette quatrième édition présente la contribution des régions pour des économies plus fortes, plus propres et plus justes. Elle s’appuie à la fois sur les données comparables les plus récentes ainsi que sur les tendances historiques qui façonnent les régions des pays membres de l’OCDE. Elle surligne la persistance des disparités régionales, propose des solutions pour optimiser la compétitivité des régions, au travers de la mobilisation de ressources non-exploitées.ainsi qu’en identifiant les caractéristiques communes des régions performantes.

Le rapport présente 32 indicateurs groupés sous trois grands thèmes : 1) Les régions comme moteurs de la compétitivité, 2) Inclusion et égalité d’accès à des services de qualité dans les régions, et 3) Viabilité environnementale dans les régions et les zones métropolitaines.

Le rapport comprend les données des quatre plus récents membres de l’OCDE : le Chili, l’Estonie, Israël et la Slovénie. Selon leur disponibilité, sont également présentées les données sur le Brésil, la Chine, l’Inde, la Fédération de Russie et l’Afrique du Sud.