Panorama de la société 2001

La politique sociale couvre une myriade de questions qui, comme on s'accorde maintenant à le penser, ne sont pas indépendantes mais bien diverses et liées. On ne saurait, par exemple, aborder l’exclusion sociale sans parler en même temps des obstacles à la réintégration du marché du travail et des questions concernant la santé et l’éducation. Les indicateurs sociaux regroupés dans cet ouvrage ont été élaborés afin de donner la vision d’ensemble nécessaire aux comparaisons internationales et à l’évaluation des tendances et politiques sociales. En soulignant les interactions entre l’état et les actions de la société dans un large éventail de domaines d’intervention, cette batterie d’indicateurs aidera le lecteur à déterminer si les grandes orientations des politiques publiques et des interventions de la société répondent effectivement aux principales préoccupations d’ordre social, et de quelle façon. Cet ouvrage a pour ambition de fournir un aperçu des tendances et des politiques sociales sans négliger pour autant les spécificités des contextes nationaux dans lesquels s’inscrivent ces politiques. Les indicateurs sociaux de l’OCDE comprennent donc à la fois des indicateurs contextuels qui font ressortir les différences de tendances sociales selon les pays, et des indicateurs de l’état et des actions de la société, regroupés par grands thèmes correspondant à quatre objectifs interdépendants de la politique sociale : l’autonomie, l’équité, la santé et la cohésion sociale. Par sa conception même, cet ouvrage permet d’appréhender rapidement des informations couvrant des aspects aussi divers que les taux de fécondité, les demandeurs d’asile et les réfugiés, l’emploi, l’âge de la retraite, l’accueil et l’éducation des jeunes enfants, les taux de remplacement, les ménages à faibles revenus, les écarts de salaires entre hommes et femmes, les dépenses sociales, les années potentielles de vie perdues, l’infrastructure médicale, les taux de suicide, l’appartenance à des associations, ou encore la population carcérale