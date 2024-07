Le Panorama de l’aide au développement 2008 est une publication globale qui présente de nombreux aspects des statistiques de l’aide par région. Pour chaque continent, il fournit 40 tableaux et graphiques décrivant l’aide par donneur et pays bénéfi ciaire ainsi que sa répartition par secteur, complétés par de courts textes présentant les divers aspects de l’aide au développement dans chaque région. Il se concentre également sur les efforts fournis dans les domaines de l’eau, la santé et l’éducation, qui sont en rapport étroit avec les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).

Avec chaque tableau, la publication propose un lien dynamique (StatLink) qui dirige l’utilisateur vers une page Internet où les données correspondantes sont disponibles sous format Excel. Le Panorama de l’aide au développement 2008 est une référence pour quiconque s’intéresse à la question de l’aide.