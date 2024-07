Le Panorama de l'aide au développement 2007: Statistiques par région est une publication dynamique et complète de l'OCDE portant sur les divers aspects de l'aide. Elle fournit, pour chaque continent, 40 tableaux et graphiques couvrant des sujets tels que l'évolution de la distribution de l'aide pour les pays donneurs et bénéficiaires ou la répartition sectorielle de l’aide. Ces tableaux et graphiques sont accompagnés de textes courts présentant les principaux aspects de l'aide au développement pour chaque région. La publication analyse aussi les domaines de l'éducation, de la santé et de l'eau qui sont étroitement liés aux objectifs du millénaire pour le développement. Pour chaque tableau, cette publication fournit un lien dynamique (StatLink), qui dirige l'utilisateur vers une page Internet où les données correspondantes sont accessibles au format Excel ®.