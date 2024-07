Orientation professionnelle et politique publique

Les pays de l’OCDE attachent une importance grandissante aux politiques de formation tout au long de la vie et aux politiques actives de l’emploi, en tant qu’instruments de la croissance économique et de l’équité sociale. Des systèmes efficaces d’information et d’orientation sont essentiels pour étayer la mise en œuvre de ces politiques, et tous les citoyens doivent acquérir les compétences nécessaires pour gérer eux-mêmes leur évolution professionnelle. Un grand décalage existe cependant entre les objectifs des décideurs publics et les capacités des systèmes nationaux d’orientation.

Basée sur un examen conduit dans 14 pays de l’OCDE, cette publication étudie les moyens qui pourraient éventuellement permettre de remédier au décalage entre les services d’orientation professionnelle et l’action gouvernementale.