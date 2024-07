Statistiques de l'OCDE sur les échanges internationaux de services 2008, Volume I, Tableaux détaillés par catégories de services

Les informations contenues dans cette publication, produites en étroite collaboration par l'OCDE et Eurostat, rassemblent les statistiques sur les échanges internationaux par catégories détaillées de services pour les 30 pays de l’OCDE*, l'Union européenne et la zone euro, ainsi que des définitions et des notes méthodologiques. Les données sont fournies et publiées selon la cinquième édition du Manuel de la Balance des Paiements du FMI et la Classification élargie des services de la balance des paiements.