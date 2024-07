Données sur l'énergie nucléaire 2011

Les Données sur l'énergie nucléaire, la compilation annuelle de statistiques et de rapports nationaux de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire, présente des informations communiquées par les gouvernements des pays membres de l'OCDE sur les projets de construction de centrales nucléaires, les évolutions du cycle du combustible ainsi que la puissance nucléaire installée actuelle et projetée jusqu'en 2035. Cette édition comprend pour la première fois des données sur le Chili, l'Estonie, Israël et la Slovénie qui sont récemment devenus membres de l'OCDE. Des données clés de cette édition montrent une progression de 2 % de la production d'électricité totale et nucléaire et de 0,5 % de la puissance nucléaire installée. Les capacités de conversion et d'enrichissement de l'uranium sont excédentaires dans les pays européens de l'OCDE et insuffisantes dans les pays d'Amérique du Nord et la région Pacifique. Le lecteur trouvera de plus amples détails dans les nombreux tableaux, graphiques et rapports que contient cet ouvrage.

Cette publication inclut des « Statlinks ». Pour chaque StatLink, une adresse internet pointe vers la feuille de calcul correspondante. Cela fonctionne de la même manière qu’un lien internet.