Données sur l'énergie nucléaire 2010

Cette 2010 édition des Données sur l'énergie nucléaire, la compilation annuelle de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire contenant des statistiques officielles et des rapports nationaux sur l'énergie nucléaire, présente des informations clés concernant les projets de construction de centrales nucléaires, l'évolution du cycle du combustible ainsi que la puissance nucléaire installée et projetée dans les pays membres de l'OCDE jusqu'en 2035. Ce panorama complet constitue une source d'informations officielles pour les décideurs politiques, experts et le public intéressé.