Données sur l'énergie nucléaire 2007

Cette édition 2007 du compendium annuel de l'Agence pour l'énergie nucléaire, plus connue sous le nom de « Livre brun », indique que l'année 2006 était une année de grande activité pour le secteur nucléaire. Elle présente des prévisions qui pour la première fois vont jusqu’en 2030, ainsi que des informations sur la mise en œuvre de capacités d’enrichissement par centrifugation dans les pays membres. Comme toujours, cet ouvrage offre au lecteur un tour d’horizon complet et facile à consulter de la situation et des tendances dans les divers secteurs du cycle du combustible nucléaire.