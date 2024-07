Données sur l'énergie nucléaire 2005

Cette nouvelle édition des Données sur l'énergie nucléaire, une publication annuelle de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire, présente des données statistiques essentielles sur l'énergie nucléaire dans les pays de l'OCDE et, pour la première fois, des projections jusqu’en 2025. Cet ouvrage offre un aperçu complet et facile à consulter de la situation et des tendances dans le secteur électronucléaire, y compris le cycle du combustible.