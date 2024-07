Données sur l'énergie nucléaire 2002

Les Données sur l'énergie nucléaire, publiées annuellement par l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire, présentent des statistiques de base sur le nucléaire dans l'OCDE, ainsi que des informations graphiques et textuelles nouvelles par rapport aux éditions précédentes. Cet ouvrage offre un aperçu complet et facile à consulter de la situation et des tendances dans le secteur électronucléaire, y compris le cycle du combustible.