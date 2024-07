Données sur l'énergie nucléaire 2000

Les Données sur l’énergie nucléaire rassemblent chaque année toutes les statistiques de base compilées par l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire sur la production d’électricité et d’énergie nucléaire dans les pays de l’OCDE. Le lecteur trouvera dans cette publication une source de référence d’accès facile et pratique sur la situation actuelle et les tendances de la puissance totale installée d’électricité, de la puissance nucléaire installée et de la production d’électricité. Des informations chiffrées sur l’offre et la demande de services liés au cycle du combustible nucléaire sont également présentées.