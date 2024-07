Les Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE aident les responsables publics à évaluer et à améliorer le cadre juridique, réglementaire et institutionnel de gouvernance des entreprises, en vue de promouvoir l’efficience économique, la croissance durable et la stabilité financière. Ils constituent l’une des normes essentielles pour la solidité des systèmes financiers adoptées par le Forum de stabilité financière.

La Méthodologie d’évaluation de la mise en œuvre des Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE a été élaborée par le Comité sur la gouvernance d’entreprise de l’OCDE, avec la participation de la Banque mondiale, dans le but d’étayer l’évaluation de la mise en œuvre des Principes dans une juridiction et de fournir un cadre pour des discussions sur l’action à mener, par exemple dans le contexte des Rapports sur l’observation des normes et codes (RONC) ou d’autres évaluations de pays. Cette dernière version intègre les modifications apportées aux Principes au cours de leur révision de 2015, ainsi qu’un certain nombre de précisions supplémentaires.