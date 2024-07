Manuel de l'OCDE à l'intention des gestionnaires des pêches

Ce manuel s’appuie sur les travaux que l’OCDE conduit depuis dix ans pour mettre en évidence les problèmes auxquels la pêche est confrontée, ainsi que des solutions concrètes. Il montre qu’il est possible d’accroître les profits des pêcheurs et la durabilité des ressources océaniques que nous avons en partage en faisant confiance aux mécanismes du marché, en définissant des objectifs clairs et en recourant à des processus rigoureux pour élaborer les politiques. Il sera utile aux spécialistes de l’action publique, aux organisations de la société civile et à tous ceux qui s’intéressent à la pêche et à la santé de nos océans.