Maladie, invalidité et travail : surmonter les obstacles (Vol. 1)

Comment se fait-il qu’alors que l’état de santé des populations s’améliore, de plus en plus de gens en âge de travailler sont exclus de la population active et vivent de prestations maladie et invalidité de longue durée ? Ce rapport analyse les facteurs qui pourraient expliquer ce paradoxe. C’est le premier d’une nouvelle série d’examens de l’OCDE sur la maladie, l’invalidité et le travail. Les auteurs s’y intéressent plus particulièrement aux cas de la Norvège, de la Pologne et de la Suisse et mettent en lumière le rôle des institutions et des politiques. Un ensemble de recommandations sont présentées.