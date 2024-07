Libéraliser les opérations internationales d'assurance

Cette publication présente une vue d’ensemble et une analyse uniques des principales dispositions et pratiques qui affectent les opérations internationales d’assurance dans les pays de l’OCDE. Elle traite plus particulièrement des principaux domaines de l’assurance où des obstacles à une totale libéralisation peuvent encore subsister, c’est-à-dire les échanges transfrontières et l’établissement de succursales étrangères. C’est la première fois depuis 1983 qu’un tel travail est entrepris par l’OCDE. Cet ouvrage contribuera sans nul doute à libéraliser davantage les marchés de l’assurance dans les pays de l’OCDE et constituera un outil de référence indispensable pour tous ceux qui s’intéressent aux échanges dans le domaine de l’assurance.