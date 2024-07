Les Transports et l'Activité de la Conférence : Rapport Général d'Activité. Vingt-Cinquième Rapport Annuel (1978)

Ce volume présente la structure et les travaux de la Conférence Européenne des Ministres des Transports en détail pour l’année 1978. Le travail de la Conférence et de ses Groupes subsidiaires dans des domaines spécifiques est présenté dans des chapitres sectoriels . Le rapport présente la coopération avec les Comités de l’OCDE compétents pour les transports et avec des Organisations internationales telles que le Conseil de l’Europe, la Commission Économique pour l’Europe ou la Communauté Économique Européenne. Le rapport contient également un chapitre sur la politique des transports au sein de ses pays membres avec en point de mire la comparaison entre ces politiques et l’action propre de la Conférence.