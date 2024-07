Les migrations, un moteur ou un frein pour le développement ?

L’impact des migrations sur le développement varie selon le profil des migrants, leur destination et la manière dont les pays d’origine s’ajustent à ces départs. Loin de se compenser mutuellement, les migrations et les politiques de développement se complètent. L’impact positif des migrations peut être optimisé par des politiques de visas judicieuses et le renforcement des capacités dans les pays d’origine.