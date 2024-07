Les liaisons de transport entre l'Europe et l'Asie

Les liaisons terrestres entre l’Europe et l’Asie peuvent constituer dans un certain nombre de cas une alternative valable à la voie maritime. Cependant la mise en place de liaisons terrestres efficaces entre l’Europe et l’Asie nécessite des décisions politiques appropriées. Celles-ci portent notamment sur la mise à disposition d’infrastructures de transport adéquates et la levée des obstacles réglementaires ou institutionnels qui empêchent le développement de services efficients de transport. Cette publication contient le document approuvé par les Ministres ainsi qu’un rapport qui a servi de support au débat ministériel de Moscou et qui fait le point sur l’évolution des échanges Europe-Asie et leurs conséquences sur les transports. Dans cette publication sont également reproduits le texte du plan d’action approuvé par ces mêmes Ministres afin de faciliter le transport intermodal entre l’Europe et l’Asie ainsi que les conclusions d’un séminaire organisé précédemment à Kiev sur « L’intermodalité Europe-Asie : pertinence et potentiels».