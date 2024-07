Les équipements éducatifs pour les jeunes enfants

Les bâtiments et terrains scolaires peuvent créer un environnement pédagogique favorable et stimulant et répondre davantage aux besoins de la population locale. Ces questions ont été abordées lors d’une conférence internationale intitulée « Création d’espaces : l’architecture et la conception au service des jeunes enfants ». Cet article révèle à quel point les espaces extérieurs comptent dans le processus d’apprentissage à partir d’une étude de cas en Nouvelle-Zélande présentée lors de la conférence, et décrit par ailleurs un campus scolaire en Écosse (Royaume-Uni) où certains participants se sont rendus.

En Nouvelle-Zélande, l’accès à l’espace extérieur est jugé essentiel pour le développement des enfants. Une conseillère en éducation de la petite enfance précise comment le programme d’éducation préscolaire, dans la logique des théories socioculturelles de l’apprentissage, est indissociable des espaces à la fois intérieurs et extérieurs.

En Écosse, un nouveau campus, conçu pour regrouper plusieurs établissements éducatifs destinés aux jeunes enfants, est parvenu à rassembler des enfants de différentes confessions et à intégrer des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers. Pour en savoir plus sur cette conférence, voir le numéro 57 de PEB Échanges, février 2006.