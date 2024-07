Les équipements éducatifs en Slovénie

Depuis son accession à l'indépendance en 1991, la Slovénie s'est donné pour priorité, entre autres, d'investir dans L'éducation. Le ministre de L'éducation, de la Science et des Sports a procédé à une vaste réforme du système éducatif et a investi les ressources limites dont il disposait dans la construction de bâtiments, tous les niveaux d'enseignement, et dans leur équipement. Le gouvernement s'emploie à surmonter les difficultés rencontrées.