Les équipements de l'enseignement supérieur

Les enjeux qui détermineront l’avenir des établissements d’enseignement supérieur et les nouvelles tendances dans l’architecture des campus ont fait l’objet d’un récent séminaire international. Francisco Marmolejo, ancien consultant auprès de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), dresse ici une vue d’ensemble du séminaire, faisant état des changements survenus dans le domaine de l’équipement de l’enseignement supérieur et exposant les opinions des divers participants. Des présentations de trois pays fi gurent également ci-après, avec pour thèmes : Monterrey, Cité internationale du savoir au Mexique ; l’environnement d’apprentissage dans l’enseignement supérieur et le carrefour de technologie d’Otaniemi, en Finlande ; et enfi n, le bâtiment de R&D&I de l’Université de Salamanque, en Espagne.