Les entreprises commerciales d'État dans le secteur agricole

La première partie de cette étude présente un cadre d’analyse des entreprises de commerce d’État. Elle souligne la diversité de leur nature et le fait qu’une concurrence imparfaite règne sur les marchés dans lesquels bon nombre d’entre elles opèrent. Bien que les entreprises de commerce d’État puissent bénéficier de pouvoirs monopolistiques, leurs objectifs et donc leur comportement peuvent différer de ceux des monopoles privés. Tous ces facteurs devraient être pris en compte lorsqu’on tente d’évaluer l’impact potentiel des entreprises de commerce d’État sur l’accès au marché ou sur les marchés mondiaux des exportations.

La seconde partie de cette étude rassemble et classe une grande quantité d’informations et de données concernant les entreprises de commerce d’État agricoles dans les pays de l’OCDE. Les critères utilisés sont liés au potentiel de distorsion de ces entreprises sur les marchés et les échanges.