Les bibliothèques et les centres de documentation de l'enseignement tertiaire

En collaboration avec le Programme de l’OCDE sur la gestion des établissements d’enseignement supérieur (IMHE), le PEB a organisé une réunion d’experts dont l’objectif était d’étudier les possibilités d’adapter les bibliothèques actuelles de l’enseignement tertiaire et d’en concevoir de nouvelles dans le but de répondre aux besoins futurs des étudiants, des établissements et des collectivités concernées.