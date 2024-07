Les aides financières au secteur de la pêche

Les pays de l’OCDE dépensent quelque 6 milliards d'USD par an pour venir en aide au secteur de la pêche. Ces dépenses visent en partie à assurer la gestion efficace des pêcheries, moyennant des services de recherche, d’administration et de contrôle des pêches. Toutefois, les bienfaits qui en résultent pour la rentabilité économique et la pérennité de la ressource sont sujets à controverse. Le soutien ainsi accordé a souvent été mis en cause dans la surpêche et la surcapitalisation, d’où l’idée que la réforme des aides pourrait se traduire par des améliorations d’ordre économique, environnemental et social. Grâce à cet éclairage nouveau, l’étude permettra aux décideurs de mieux cerner les enjeux complexes du secteur de la pêche — dans lequel la rentabilité économique, la résilience des communautés et la viabilité de la ressource appellent régulièrement l’attention.