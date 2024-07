Le secteur du coton au Mali

Comment le Mali et les bailleurs de fonds peuvent-ils renforcer la compétitivité du secteur cotonnier malien et réaliser son potentiel de croissance? Le Mali est l’un des C4 pays ouest africains qui militent, à l’OMC, pour la suppression des subventions aux exportations de coton dans les pays du Nord. En outre, la croissance du secteur cotonnier passe par le renforcement des capacités des producteurs et des investissements dans les infrastructures et dans la recherche et le développement.