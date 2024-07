Le processus de conception descendante

Voici le cas d’un architecte qui a conçu une école en partenariat avec les futurs utilisateurs. L’architecte a mis au point un processus qui lui permet de travailler avec les élèves, le personnel de l’école et la population locale pour concevoir un environnement pédagogique dans lequel la liberté et la créativité sont intégrées au processus quotidien d’acquisition de savoirs des élèves. La future école, baptisée Ingunnarskoli, doit devenir un lieu de formation, qui répond aux besoins des enfants, de leurs familles et de la population locale.