Le lycée français de New York, une vitrine de la francophonie

On dit à New York que l’architecture du nouveau lycée français (accueillant des élèves francophones de la maternelle au cycle secondaire) a été inspirée par le rationalisme de Descartes. L’agence américaine Polshek Partnership Architects, le signataire, a en tout cas traduit par le dessin et le choix des matériaux un établissement qui ancre son projet pédagogique dans la modernité.