Les entreprises sont de plus en plus conscientes de la nécessité d'agir face au changement climatique. Cependant, tandis qu'un certain nombre d'entre elles, les pionnières, ont pris des mesures de protection du climat, nombreuses sont celles qui tardent à suivre. Ce rapport passe en revue les pratiques responsables des entreprises dans la lutte contre le changement climatique et l'évolution vers une économie sobre en carbone. Il dresse la synthèse des politiques publiques, des réglementations et autres instruments mis en place par les autorités pour faciliter la transition vers une économie sobre en carbone dans les pays de l’OCDE et les économies émergentes ; ainsi que les mesures prises par les entreprises pour y faire face.

Utilisant les principes de responsabilité des entreprises identifiés dans les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, ce rapport passe en revue trois domaines essentiels : la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre ; la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; et la mobilisation des fournisseurs, consommateurs et autres acteurs.

Les résultats de cette publication contribuent à la Stratégie pour une croissance verte élaborée par l'OCDE dans le but de fournir aux gouvernements des outils pour les aider à mobiliser le potentiel d'une croissance plus verte.