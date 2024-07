La Réforme des réglementations dans le transport routier de marchandises

La réforme réglementaire des transports routiers de marchandises s’inscrit dans le cadre de travaux entrepris par la CEMT et l’OCDE sur la réforme des réglementations dans le transport. Ces travaux visent à expliciter les conditions dans lesquelles on pourrait obtenir une plus grande efficacité économique des modes de transport, tout en satisfaisant à des critères aussi essentiels que la sécurité, le respect de l’environnement et un développement social harmonieux.

Cet ouvrage met en évidence les différents types d’évolution que pourrait connaître la réglementation des transports routiers de marchandises au sein des pays Membres de la CEMT. Il prend en compte le contexte de l’élargissement de l’Union européenne, l’intégration des effets externes environnementaux ou encore la charge fiscale qui est afférente aux transports. Il fournit un éclairage précieux sur les différentes voies qui permettraient de transformer la réglementation des transports routiers de marchandises en Europe.