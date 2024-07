La mise en oeuvre des politiques de transports urbains durables : Aller de l'avant

La publication intitulée « Les politiques nationales pour la promotion du cyclisme » présente les expériences de 21 pays et de 7 municipalités dans l’élaboration et la mise en œuvre de mesures et de politiques visant à promouvoir le cyclisme comme mode de transport. En 2004, les ministres de la CEMT ont adopté une Déclaration sur les politiques nationales en matière de cyclisme pour le transport urbain durable au Conseil de Ljubljana. Par cette déclaration, les Ministres ont reconnu pour la première fois l’importance d’une politique nationale et d’un cadre institutionnel approprié pour la promotion du cyclisme.